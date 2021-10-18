Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden ruh sağlığı eğitimi

Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri’nde 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ruh sağlığı eğitimlerinde konuşan Psikolog Numan Sinan Harputlugil, herkes hasta olabileceğini belirterek; “Size uygun olan hizmetlerden yararlanarak bedensel ve ruhsal sağlığınızı iyileştirmek, kendinize olduğu kadar topluma da yapılmış bir iyilik sayılır” dedi.

Yoğun katılımın olduğu eğitimlerde konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Numan Sinan Harputlugil, sağlığın, beden sağlığı ve ruh sağlığını birlikte kapsadığını ve bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Herkesin hastalanabileceğinin altını çizen Psikolog Harputlugil: “Birliktelik hareketine siz de ortak olun, herkes için daha iyi bir yaşamın savunucusu olun. Ruh sağlığı hizmetlerine erişimde yaşadığınız güçlüklerin üstesinden gelmek için sınırlandırıcı durumları belirlemelisiniz. Ülkemiz, eşitsizliğe yol açabilecek başlıklara sosyal devlet anlayışıyla çözüm üretmektedir. Size uygun olan hizmetlerden yararlanarak bedensel ve ruhsal sağlığınızı iyileştirmek, kendinize olduğu kadar topluma da yapılmış bir iyilik sayılır. Her insan hastalanabilir. Her birimiz bazen zorlanabilir, rahatsızlanabilir veya çaresiz hissedebiliriz. Görüyoruz ki kimimiz bazı şikâyetleri daha sık veya şiddetli yaşıyor. Bu eşitsizliğe yol açan sebeplerin önlenebilir, ortadan kaldırılabilir, kontrol altına alınabilir ya da hafifletilebilir olduğunu bilmek, harekete geçmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlayabilir” dedi.

Sohbet havasında yapılan eğitimler, Kadın Kültür Evleri müdavimlerince ilgiyle takip edildi.