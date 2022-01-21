Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, başarılı güreşçileri ödüllendirdi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Denizli’de düzenlenen ‘Okul Sporları, Güreş Serbest Stil A Gurup Müsabakaları’nda derece yapan ve Afyonkarahisar’ı birinciliğe taşıyan sporcuları makamında kabul ederek hediye takdim etti.

Okul Sporları, Güreş Serbest Stil A Gurup Müsabakaları 14-16 Ocak tarihlerinde 15 ilin katılımıyla Denizli’de gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi, müsabakalarda 2 birincilik 1 üçüncülükle okul sıralamasında birinci oldu. Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Özen yaptığı açıklamada, 7 sıklette, 4 birincilik 3 ikincilik ve 1 üçüncülükle Afyonkarahisar il sıralamasında birinci olurken, Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2 birincilik 1 üçüncülükle okul sıralamasında birinci olduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da, başarılı güreşçilerle ve antrenörlerle sohbet etti. Ata sporu güreşte Afyonkarahisar’ı temsil eden güreşçilerin, ailelerini ve emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirten Yalçın, "Bizlere haklı bir gurur yaşattınız Türkiye finalinde de en iyi sonuçları alacağınıza can-ı gönülden inanıyorum" dedi.

Ziyaret hediye takdimi, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Öte yandan 8 güreşçinin 24-27 Şubatta Samsun’da yapılacak Türkiye finalinde Afyonkarahisar’ı temsil edeceği açıklandı.