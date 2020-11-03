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Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor
AFYONKARAHİSAR İL GENEL MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTILARININ İKİNCİ OTURUMU BURHANETİN ÇOBAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ.
AFYONKARAHİSAR 03.11.2020, 12:46
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu Burhanetin Çoban başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda İl Özel İdaresi’ne ait Özel İdare İş Merkezinin 6. Katındaki bağımsız bölümün icra dairesine tahsisinin iptali konusu görüşüldü.
Toplantının ikinci oturumunda gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi. Kent merkezi Karaman mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Özel İdare İş Merkezi 6. kattaki bağımsız bölümlerdin, 5 yıl süre ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilen kısımların icra dairesince kullanım alanı yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek tahsisin kaldırılması konusu görüşülerek ilgili komisyonlara gönderilmesi oy birliği ile karar verildi.
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