Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantılarının üçüncü birleşiminde komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. İl Özel İdaresi yol ağında bulunan asfalt yolların köylüler tarafından sulama amaçlı kazılması durumunda 4 bin TL ücret alınmasına karar verildi.

İl Özel İdaresi yol ağında bulunan asfalt yolların, köylerde sulama sezonu başladığında boru geçirme maksatlı izinsiz kazılar yapılarak asfalt yollar büyük zarar gördüğünden, boru geçiş izninin verilmesi konusundaki komisyon raporlarına göre kazı yapanların 4 bin lira ücret vermesi karşılığında izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün tüketime yönelik malzeme ve mal alımları kaleminden 180 bin TL’nin ek ölçüm cihazı alınması için Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün bütçesine aktarılması konusundaki komisyon raporları oy birliği ile kabul edildi.

Dinar İlçesi Çapalı Taş ocağı patlatma işlerinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması konusundaki komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Birlik Meclisince birliğe üye mahalli idarelerin sahipsiz sokak hayvanlarının ıslahı konusunda binde bir oranında katılım payı ödenmesi, ödeneğin yetersiz geldiği durumlarda katılım payının yükseltilmesi için birlik encümenine yetki verilmesi konusundaki komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Afyonkarahisar il sınırları dahilinde faaliyette bulunan ve sayaç takmayan termal Tesislerden İdare payının hangi kriterlere göre alınması gerektiğinin belirlenmesi konusundaki komisyon raporları görüşüldü. Komisyonun Maden ve Petrol işlerinden gelecek olan görüş sonrası değerlendirmesi yönündeki raporu oy birliği ile kabul edildi.