Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Kasım ayı toplantılarının 3. birleşiminde gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda Başkan Çoban, suyla ilgili hiçbir yatırımın yarım kalmadığını kaydetti.

20 gün sürecek bütçe görüşmelerinin yapıldığı İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantılarının 3. Birleşiminde gündem maddeleri görüşüldü. Görüşülen gündem maddelere oy birliği ile kabil eadirek ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi’nin ilik önceliğinin köylerin su sorununun giderilmesi olduğunu belirterek, su ve kanalizasyon noktasında ertelenen bir yatırımın olmadığını kaydetti.