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Afyonkarahisar İGM temmuz ayı çalışmaları sona erdi
AFYONKARAHİSAR İL GENEL MECLİSİ (İGM) TEMMUZ AYI ÇALIŞMALARI 5. BİRLEŞİMİN ARDINDAN SONA ERDİ.
AFYONKARAHİSAR 10.07.2020, 18:16
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) temmuz ayı çalışmaları 5. birleşimin ardından sona erdi.
İGM Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çok sayıda gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı da Sinanpaşa ilçesinin Tınaztepe belde sınırlarında bulunan kaynak suyun 5 yıllığına kiraya verme kararının iptal edilerek, 10 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kiraya verilmesini uygun gören komisyon raporları kabul edildi.
Toplantıda ayrıca bir çok gündem ve gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı ya da ilgili komisyonlara havale edildi.
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