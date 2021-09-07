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Afyonkarahisar İGM Eylül ayı toplantıları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Eylül ayı toplantılarının ilk birleşimi yapıldı. Toplantıda İGM Başkanı Burhanettin Çoban, eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

AFYONKARAHİSAR 07.09.2021, 08:55
Afyonkarahisar İGM Eylül ayı toplantıları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Eylül ayı toplantılarının ilk birleşimi yapıldı. Toplantıda İGM Başkanı Burhanettin Çoban, eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İGM Eylül ayı toplantıları Başkan Çoban başkanlığında başladı. Toplantıda konuşan Başkan Çoban, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, ‘’2021-2022 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, eğitim camiasına ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize ve tüm öğretmenlerimize başarılı bir yıl diliyorum” dedi.

Daha sonra toplantıda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, daire müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.

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