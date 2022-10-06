Afyonkarahisar için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Afyonkarahisar’ın da aralarında bulunduğu 4 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bugün akşam saatlerinden itibaren, iç kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara’nın güneyi, Afyonkarahisar’ın doğusu ile Konya ve Isparta’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel su, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.