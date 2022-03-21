Afyonkarahisar için buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürülüğü’nden yapılan açıklamada, kentte buzlanma ve don olayı görüleceği belirtildi.

Kurumun sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.