Afyonkarahisar hafta sonu eksi 10 dereceleri görecek

Yapılan meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar’da hafta sonuna kadar parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların ise eksi 10 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Kentte bir süredir devam eden olumsuz hava koşulları soğukları da beraberinde getirdi. Güneşin az da olsa yüzünü gösterdiği kentte hafta sonuna kadar parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı değerlendiriliyor. Sıcaklıklar özellikle geceleri eksi değerlere düşerken, 11 Şubat Cumartesi günü ise termometrelerin eksi onları görmesi tahmin ediliyor.