Afyonkarahisar depremzedeler için tek yürek oldu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için başlattığı ‘Deprem Yardım Kampanyası’, çerçevesinde hayırsever iş insanları, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarından ilgi görmeye devam ediyor.

Deprem Yardım Kampanyasına Afyonkarahisar’ın fedakâr halkının yanı sıra ilin önde gelen iş insanlarından Celal Koca ve oğlu Yunus Koca 500 bin TL, iş insanı Haydar Kaya 1 Milyon TL, iş insanı Mehmet Kumartaşlı 1 Milyon TL, iş insanı Hüseyin Çetinbaş 300 bin TL, Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına, esnaf ve sanatkarlarından topladığı para ile Cengiz Üstün 583 bin 314 TL, iş insanı Necmettin Ayyıldız 1.2 milyon TL, Fransa UTT Saint Chamond Fatih Camii ve Selimiye Camii Derneği üyeleri Halis Taşkın, Hasan Çelik, Hüseyin Aktepe, Yusuf Çeliköz ve Adem Aladağ 73 bin 340 Euro, Avrupa Dişlililer Derneği üyeleri 100 bin TL değerinde 5 ton mazot ve bir miktar nakit para bağışında bulundu. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş insanı da 5 Milyon TL değerinde bağışta bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunan iş insanları ve hayırsever vatandaşlarla AFAD İl Müdürlüğü’nde bir araya gelerek plaket takdim etti. Vali Yiğitbaşı kampanyaya ayni ve nakdi yardımlarıyla destek sağlayan tüm kişi kurum ve kuruşlara teşekkür etti.