Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’nden İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Yönetim Kurulu, görevi başındaki basın mensuplarına saldırarak görevlerini yapmalarını engelleyen zorbaları kınarken, Çobanlar Belediyesi’nin konuyla ilgili olarak gereken önlemleri almasının sabırsızlıkla beklendiği açıklandı.

Konya yolu üzerindeki trafik kazasında devrilen belediye otobüsünü görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Gökten Ceylan’a resmi plakalı araçtan inen Çobanlar Belediyesi çalışanları saldırdı. Belediye çalışanı gazeteciyi “Makineni dağıtırım, makine yetmezse seni de dağıtırım. Belediye başkanı bana yetki verdiyse dağıtırım” diyerek tehdit etti.

Son dönemde ülke genelinde basın mensuplarına yönelen şiddet olaylarının kentte de görülmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirten Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt, “Her ne sebeple olursa olsun, kamu görevini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarına yapılan tüm saldırıların karşısındayız. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği yönetim kurulu olarak bu son üzücü olayda da görevini yapmaya çalışan meslektaşımızın engellenerek tehdit ve saldırıya maruz kalmasından büyük üzüntü duyduk. Şiddet ve tehdit yoluyla basın mensuplarına bir şeyler yaptırabileceğini sanan kaba zihniyeti kınıyoruz. Saldırgan şahıs hakkında tüm yasal hakların kullanılacağını belirterek, Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş’tan da bir daha böyle üzücü olaylara sebebiyet verilmemesi için gereken önlemleri almasını diliyoruz” dedi.