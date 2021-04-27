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Afyonkarahisar-Ankara karayolunda EDS faaliyete geçiyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar-Ankara karayolu İscehisar ilçesi Seydiler beldesinde kurulumu tamamlanan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS)’nin yarın faaliyete geçeceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR 27.04.2021, 13:59
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Afyonkarahisar-Ankara karayolunda EDS faaliyete geçiyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar-Ankara karayolu İscehisar ilçesi Seydiler beldesinde kurulumu tamamlanan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS)’nin yarın faaliyete geçeceği bildirildi.

Seydiler beldesi kavşağında artan trafik kazalarının önlemesi ve sürücülerin aşırı hız yapmalarının önüne geçmek amacıyla EDS’nin kurulumunun tamamlanmasının ardından yarın faaliyete geçiyor. Konuya ilişkin Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Karayolu üzerindeki can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla, KTK’nun Ek 16’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar ile Teknik Gereklilikler Dokümanına uygun olarak ilimiz Afyonkarahisar-Ankara yolu İscehisar ilçesi Seydiler beldesinde kurulumu tamamlanan Elektronik Denetleme Sistemi yarın saat 08.00’da faaliyete geçecektir” denildi.
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