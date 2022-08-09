Afyon’da TEKNOFEST heyecanı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST’te bu yıl 150 bin takımda 750 bin gencin yarışmalara katıldığını kaydederek, “Yani 550 binin tamamı sahaya inmiş, üzerine 200 bin kişi daha bu yolculuğa dâhil olmuş. Bu dünyada eşi benzeri olmayan muhtemelen kırılması da imkânsız olan bir rekordur” dedi.

Büyük Taarruzun 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar’da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ‘İnsansız Hava araçları’ yarışması ile ‘Gençlik Oyunları’ festivalinin açılış serominisi gerçekleştirildi. Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin açılış serominisine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Kacır, daire müdürleri, yarışmalara katılacak liseli öğrenciler ve vatandaşlılar katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı açıklamada, dünyanın en iyi insansız hava aracını bu ülkenin çocuklarının ürettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Yeter ki, gençlerimizin önünü açalım. Yeter ki onların önündeki engelleri kaldıralım, onların yanında olalım. İlk yıl 550 bin ziyaretçimiz vardı, TEKNOFEST’te. İlk yılımızda dünyanın en büyük 2. havacılık etkinliği olmuştu. Şimdi bu yıl 150 bin takımda 750 bin gencimiz yarışmalara katılıyor. Yani 550 binin tamamı sahaya inmiş, üzerine 200 bin kişi daha bu yolculuğa dâhil olmuş. Bu dünyada eşi benzeri olmayan muhtemelen kırılması da imkânsız olan bir rekordur. Bu rekora Türkiye imza atıyor. Türkiye yeninden özgüveniyle buluşuyor. 100 yıllar sonra bir yüksek teknoloji alanında dünyanın en güçlüsü olmanın haklı gururunu milletimiz yaşıyor. İşte bugün insansız hava araçlarında alanında dünyanın bir numarası insansız hava araçlarını bu toprakların çocukları geliştirdi, bu ülkenin çocukları üretti ve onlar medeniyetimize bu başarıyı bu zaferi armağan ettiler.”

“Protokol üyeleri tek tek stantları gezdi”

Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ise tek tek stantları gezerek uçak ve droneler hakkında bilgiler aldı. Daha sonra padog alanına geçen protokol üyeleri deneme uçuşlarını izledi. Bugün itibariyle başlayan yarışlar Pazar günü kadar devam edeceği kaydedildi.