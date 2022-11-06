Afyon Beşiktaşlılar Derneği Genel Kurulu yapıldı

Afyonkarahisar’da Beşiktaş’a gönül veren taraftarlar ve iş insanları tarafından kurulan Afyon Beşiktaşlılar Derneği Genel Kurulu yapılarak başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçildi. Beşiktaşlılar Derneği’nin başkanı oy birliği ile Kemal Genç oldu.

Afyon Beşiktaşlılar Derneği Genel Kurulu’nda ilk olarak divan üyeleri seçildi. Divan üyeliklerine Burhanettin Akkaya Önder Artuk ve Tokgöz seçildi. Divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okuldu. Daha sonra tek liste olarak Kemal Genç tüm üyelerin oyunu alarak Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı olarak seçildi.

Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Genç, bir konuşma yaparak, “Bu bir dava ve güzel bir dava, Beşiktaş davası. Bunun için hep birlikte olmamız gerektiği için hepiniz destek verdiniz. Çok sağ olun. Canı gönülden teşekkür ediyorum hepinize. Önder hocamızın bana çok büyük katkısı oldu. hepiniz katkısı oldu. Tek tek sayamayacağım ama hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok güzel bir kuruluş yaptık. Kulübümüzde çok güzel örnekler oldu. Gerek kongre üyeliklerimizde olsun, taraftar gurubuyla birlikteliğimiz olsun ayrıcalık oluşturduk. Bundan sonra üstüne 10 basamak koyarak gidecek, 1 basamak değil. Her adımları koşarak gideceğiz Allah izim verirse. Bunu sizlerin sayesinde yapacağız. Ben tek başıma hiç bir şey yapamam” diye konuştu

Daha sonra Yönetim Kurul Onursal Üyesi Önder Artuk’ta Afyon Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu’nun Afyonkarahisar ve Beşiktaş camiası için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Genel kurul Beşiktaş pastasının kesilmesinin ardından son buldu.