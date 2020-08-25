Afjet Afyonspor’un yeni yönetimi oluştu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan toplantının ardından Afjet Afyonspor’un yeni yönetim kurulu oluştu. Kulüp Başkanlığına Engin Gökdemir gelirken yeni yönetimde Afyonkarahisarlı iş adamlarından oluştu.

Afjet Afyonspor’a bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da maddi manevi desteği vereceklerini söyleyen Vali Çiçek ve Başkan Zeybek, yeni yönetimin hayırlı olmasını temenni etti.

Mor-beyaz tutkusu olan herkesin takımımıza destek vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Zeybek, “Kıymetli taraftarlarımızdan bundan önce olduğu gibi bundan sonra takımımıza ve oluşturduğumuz yeni yönetimimize inanmalarını, güvenmelerini bekliyoruz. Sağolsunlar Afyonspor’a Afyonlu iş adamlarımız sahip çıktılar. Bayrağı yere düşürmediler. İnşallah Afyonspor’u hak ettiği yere getirecekler” dedi.

“Afyonkarahisar ruhunu oluşturmak istedik”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyerek “Takımın geçmişte artarak devam eden başarılarının devam etmesi, Afyonspor’a yakışır bir yönetim oluşması için kimlere teklif götürebiliriz, bayrağın yere düşmemesi için çalışma içindeydik. ‘Kimse yok mu?’ dediğimizde ‘Ben varım’ diyen arkadaşlarımız çıktı. Afyonkarahisar ruhunu oluşturmak için iyi bir yönetim oluşturmak durumundaydık” diye konuştu.

“Daha yeni bir yönetim oluşturduk”

Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Engin Gökdemir ise kendilerine destek olan Vali Çiçek ve Başkan Zeybek’e yönetim kurulu adına teşekkür etti. Kulübün başarısı için yeni bir oluşuma gittiklerini söyleyen Engin Gökdemir “Afyon ruhu ile Afyonspor ruhu ile daha güzel, daha yeni bir yönetim oluşturduk. Bizim yanımızda olan valimize ve başkanımaza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ve Başkan Zeybek başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Oğuz, AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Engin Gökdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve AFJET Afyonspor eski Kulüp Başkanı, AFJET AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ulutürk katıldı.