AFAD’dan SAHRA Derneği üyelerine ilkyardım eğitimi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İlkyardım Birimi tarafından SAHRA Derneği üyelerine ilkyardım eğitimi verildi.

AFAD ekipleri ilk yardım eğitimlerine devam ediyor. Kentte ‘Uyum İçin Kadın ve Çocukların Güçlendirilmesi Projesi’ çerçevesinde AFAD İlkyardım Birimi tarafından SAHRA Derneği üyelerine ilkyardım eğitimi verildi. 2 gün süren eğitimde kalp masajı, suni solunum, kanamalar gibi önemli dersler uygulamalı olarak aktarıldı.