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AFAD’dan itfaiye personellerine arama ve kurtarma eğitimi verildi
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından itfaiye personellerine yönelik arama ve kurtarma eğitimi verildi.
AFYONKARAHİSAR 06.12.2022, 14:36
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından itfaiye personellerine yönelik arama ve kurtarma eğitimi verildi.
AFAD ekipleri tarafından itfaiye müdürlüğü personeline yönelik 6 modülden oluşan ‘Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi’ verildi. Eğitimin ilk etabı dün başlarken, 8 Aralık Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi. Eğitim çalışmasının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.