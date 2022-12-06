AFAD’dan itfaiye personellerine arama ve kurtarma eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından itfaiye personellerine yönelik arama ve kurtarma eğitimi verildi.

AFAD ekipleri tarafından itfaiye müdürlüğü personeline yönelik 6 modülden oluşan ‘Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi’ verildi. Eğitimin ilk etabı dün başlarken, 8 Aralık Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi. Eğitim çalışmasının ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.