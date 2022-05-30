AFAD’dan alkolid fabrikası çalışanlarına eğitim

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından alkolid fabrikasına çalışanlarına yönelik eğitim verildi.

AFAD uzmanları tarafından Bolvadin Alkolid Fabrikası’nda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda çalışan katıldı. Etkinlikte çalışanlara ‘İşyeri Acil Durum Eğitimi, Tahliye, Yangın Söndürme, Yüksekten Kurtarma ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN)’ tatbikatı gerçekleştirildi. 3 gün süren eğitim çalışmasının verimli geçtiği bildirildi.