Son Dakika
AFAD’da göreve yeni başlayan personellere eğitim
AFAD Başkanlığında göreve yeni başlayacak personellerin eğitimi AFAD Afyonkarahisar yerleşkesinde başladı.
AFYONKARAHİSAR 18.10.2022, 11:22
AFAD Başkanlığında göreve yeni başlayacak personellerin eğitimi AFAD Afyonkarahisar yerleşkesinde başladı.
AFAD Başkanlığında çalışmaya başlayacak olan sözleşmeleri personellerin eğitimleri başladı. sözleşmeli arama kurtarma teknisyenlerinin Hazırlayıcı Eğitimlerinin ilk etabı AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde başladı. Personellerin eğitimlerinin ardından Afyonkarahisar ve Antalya’da göreve başlayacakları ifade edildi.