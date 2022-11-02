Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından “Engelsiz Afet Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitim çalışması Eski Otogar Camisi’ndeki Engelsiz Kur’an Kursu’nda yapıldı. Etkinliğe engelli bireyler ve aileleri katıldı. Gerçekleştirilen eğitim sonrası AFAD İl Müdür Mehmet Buldan tarafından katılımcılara afet eğitim ve oyun seti hediye edildi.