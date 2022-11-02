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Büyükçekmece’de bir inşat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler buldu. Olay yerine polis sevk edildi.
AFAD tarafından “Engelsiz Afet Eğitimi” gerçekleştirildi
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından “Engelsiz Afet Eğitimi” gerçekleştirildi.
AFYONKARAHİSAR 02.11.2022, 11:15
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından “Engelsiz Afet Eğitimi” gerçekleştirildi.
Eğitim çalışması Eski Otogar Camisi’ndeki Engelsiz Kur’an Kursu’nda yapıldı. Etkinliğe engelli bireyler ve aileleri katıldı. Gerçekleştirilen eğitim sonrası AFAD İl Müdür Mehmet Buldan tarafından katılımcılara afet eğitim ve oyun seti hediye edildi.