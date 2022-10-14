AFAD ortaokul öğrencilerine eğitim verdi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından

‘Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’ çerçevesinde ortaokul öğrencilerine eğitim verildi. Eğitim AFAD ekipleri tarafından 125. Yıl ve Mevlana Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimin ardından deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı. Eğitim çalışmasının ardından öğrencilere arama kurtarma aracıda tanıtıldı.