Son Dakika
AFAD, Antalya’da sel felaketinin yaşandığı bölgeye 22 personel gönderdi
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Antalya’da sel felaketinin yaşandığı bölgeye 22 personel gönderildi.
AFYONKARAHİSAR 16.12.2022, 10:29
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Antalya’da sel felaketinin yaşandığı bölgeye 22 personel gönderildi.
AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından Antalya’da yaşanan sel felaketi bölgesine destek verildi. AFAD, Antalya’ya 22 personel, 3 araç, 2 motomop ve 5 dalgıç pompa gönderildi.
Öte yandan, AFAD ile birlikte bölgeye İl Özel İdaresi ve gönüllülerden oluşan 28 kişilik yerel destek ekibi gönderildi.