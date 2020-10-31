AFAD Afyonkarahisar ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

AFAD Afyonkarahisar ekibi İzmir’de meydana gelen depremin ardından bölgeye ulaşarak arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan öncülüğünde bir ekip İzmir’e ulaşarak burada göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Afyonkarahisar’daki arama ve kurtarma köpekleri bir yandan göçük altında kalan depremzedelere ulaşmaya çalışırken, ekipler gece boyu çalışma yürüttü. Ayrıca AFAD tarafından bölgede 3 tır konuşlandırıldı.