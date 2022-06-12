banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti

AFAD Afyonkarahisar ekibi Ankara’da göreve başladı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Ankara’da yaşanan sel felaketi sonrası kayıp olan şahsın arama çalışmalarına bölgeye giderek destek verdi.

AFYONKARAHİSAR 12.06.2022, 13:40
AFAD Afyonkarahisar ekibi Ankara’da göreve başladı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Ankara’da yaşanan sel felaketi sonrası kayıp olan şahsın arama çalışmalarına bölgeye giderek destek verdi.

AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kayıp şahsın arama çalışmalarına teknik ve fiziki destek verildiğini kaydedilerek, “Ankara’da aşırı yağış nedeniyle kayıp olan 1 vatandaşımızı arama çalışmalarına AFAD Afyonkarahisar olarak 20 kişilik ekip ile birlikte, 1 adet iz takip köpeği, 2 adet bot, 1 adet 8x8 amfibik araç, 1 adet kurtarma aracı ve 3 adet lojistik araç ile destek oluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu