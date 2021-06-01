banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Adli kontrolle serbest bırakılan şahıslar ikinci defa gözaltına alındıklarında tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçlaması yakalanan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 2 şahıs serbest bırakıldıktan bir süre sonra tekrar gözaltına alındı. Bir kez daha mahkemeye çıkarılan şahıslar bu defa tutuklanarak ceza evine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR 01.06.2021, 15:35
Adli kontrolle serbest bırakılan şahıslar ikinci defa gözaltına alındıklarında tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçlaması yakalanan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 2 şahıs serbest bırakıldıktan bir süre sonra tekrar gözaltına alındı. Bir kez daha mahkemeye çıkarılan şahıslar bu defa tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Gökhan S. (39) ve Erkan U. (28) isimli şahıslar serbest bırakıldıktan hemen sonra cumhuriyet savcısının talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Ardından şahısların ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler

1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 15 adet mermi, 1 adet tabanca şarjörü, 2 gram esrar, 0.30 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca aramalar esnasında olay yerinde yakalanan Y.B. (34) isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Aramaların ardından bir kez daha gözaltına alınan Gökhan S. ve Erkan U., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiler.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu