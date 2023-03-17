Acıgöl Dostluk Turnuvası’nın kazananları belli oldu

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde voleybol alanında gerçekleştirilen ‘Acıgöl Dostluk Turnuvası’ sona erdi.

Turnuva Başmakçı, Dinar, Dazkırı ve Evciler ilçeleri arasında dostluğun gelişmesine katkı sağlamak, ilçelerde spor kültürünün oluşması ve her yaştaki insanların aktif olarak spor yapmasını sağlamak amacıyla Başmakçı Kaymakamı Burak Yaylacı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Doğan Çakır tarafından organize edildi. Gerçekleştirilen müsabakalar sonrasında Dinar Dinarelli birinci, Dazkırı Acıgöl ikinci ve Başmakçı Filemingo üçüncü oldu. Final maçı sonrasında takımlara kupa, madalya ve yöresel ürünlerden oluşan hediyeler taktim edildi. Dinar Kaymakamı Kemal Duru’nun da katıldığı ödül töreninde dereceye giren takımlara hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.