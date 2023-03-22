91 yaşında vefat eden Kore Gazisi toprağa verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore Gazisi düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Mustafa Özcan yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı 91 yaşında hayatını kaybetti. Özcan için Dinar ilçesine bağlı İncesu köyünde askeri cenaze töreni düzenlendi. Köy caminde gerçekleştirilen törene milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve aile üyeleri katıldı. Özcan’ın naşı öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığından toprağa verildi.