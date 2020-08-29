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89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aydınalp toprağa verildi
AFYONKARAHİSAR’DA 89 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KORE GAZİSİ MEHMET AYDINALP DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 29.08.2020, 14:15
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Afyonkarahisar’da 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Aydınalp düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.
yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden Kore gazisi Aydınalp için Afyonkarahisar Belediyesi Asri Mezarlık önünde askeri cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğlen namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreninde, cenaze namazı sosyal mesafe kurallarına göre kılındı. Cenaze törenine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Aydınalp ailesi üyeleri katıldı.
Aydınalp kılınan cenaze namazı sonrası askerlerinde omuzlarında toprağa verildi.
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