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7 kentten 350 genç Afyonkarahisar’ı gezdi
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA AFYONKARAHİSAR'A KOMŞU 7 İLDEN GELEN 350 GENÇ KENTİ GEZDİ.
AFYONKARAHİSAR 30.08.2020, 16:37
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar’a komşu 7 ilden gelen 350 genç kenti gezdi.
Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği programa Uşak, Denizli, Eskişehir, İzmir, Aydın, Bilecik, Burdur olmak üzere 7 ilden gelen 350 genç ‘Zaferin Başkenti’ Afyonkarahisar’ı gezdi. Özellikle Büyük Taarruz’un başlama emri verilen Kocatepe başta olmak üzere tarihi İmaret Camii, Ulu Camii, Mevlevi Camii, Türbe Camii, Mevlevihane ve kenti gezen 350 genç Afyonkarahisar’ı tanıdı.
Afyonkarahisar’da yapılan program sonrasın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 350 genç Kütahya Zafertepe Zafer Abidesi’ni ziyaret etti.
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