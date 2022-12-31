68 yaşındaki Kıbrıs gazisi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kemal Erdur geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Sandıklı ilçesi Baştepe köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Kemal Erdur, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Erdur’un yarın Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşı ve dernek üyelerinin de katılacağı askeri töreninin ardından köy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.