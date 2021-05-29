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50 yıllık geçmişe sahip binanın yıkımına başlandı

Afyonkarahisar’da 1970’li yıllarda yapılan ve Bağ-Kur binası olarak bilinen 4 katlı binanın yıkımına başlandı.

AFYONKARAHİSAR 29.05.2021, 14:37
50 yıllık geçmişe sahip binanın yıkımına başlandı

Afyonkarahisar’da 1970’li yıllarda yapılan ve Bağ-Kur binası olarak bilinen 4 katlı binanın yıkımına başlandı.

1970 yıllarda yapılan ve uzun yıllar Bağ-Kur sigortalı vatandaşlara hizmet veren 4 katlı binanın yıkımına başlandı. Bina Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Bağ-Kur’un birleştiği yıllarda SGK’nın bünyesinde de hizmet verdi. Ekonomik örünü tamamladığı için yıkım kararı alınan binada iş makineleri ile yıkım çalışması başladı. Yıkım çalışmasının haziran ayı içerisinde tamamlanacağı ve ardından yerine otopark yapılacağı öğrenildi.
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