5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonu’nda başladı.

Afyonkarahisar bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapıyor. 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen karşılaşmalarda 10 farklı ülkeden 1100 sporcu boy gösterecek. 15 Temmuz Şehitleri anısına da düzenlenen Wushu Balkan Şampiyonası’nda bin 100 sporcu; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde taolu ve sanda branşlarında yarışıyor.