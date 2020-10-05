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430 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak

AFYONKARAHİSAR’DA ŞAP HASTALIĞINA KARŞI İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BAŞLATILAN AŞILAMA KAMPANYASININ DEVAM ETTİĞİ BELİRTİLDİ. KENTTE 430 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVANIN AŞILANMASI HEDEFLENİYOR.

AFYONKARAHİSAR 05.10.2020, 14:45
430 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak

Afyonkarahisar’da şap hastalığına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan aşılama kampanyasının devam ettiği belirtildi. Kentte 430 bin büyükbaş hayvanın aşılanması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şap hastalığının eskiden beri bilinen bir hastalık olduğunu ve büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu hatırlattı. Acar, “Çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 1 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırılması gerekmektedir. 2020 yılı sonbahar şap aşılama kampanyası ilimizde devam etmekte olup, 16 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir. Aşılama çalışmalarında ilimizdeki yaklaşık 430 bin büyükbaş hayvanın aşılanması hedeflenmektedir.

Korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde kamuda esnek çalışmaya geçilmiş olmasına rağmen personelimiz sahada hayvan sağlığının korunması amacıyla maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli tedbirlerin alınarak aşılama çalışmalarını yürütmektedirler” dedi.

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