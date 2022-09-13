4 farklı hırsızlık suçundan aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 4 farklı hırsızlık suçundan toplam 11 yıl 33 ay hapis cezası bulunan şahıs polis takibiyle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başattı. Ekipler bir süre takibe aldıkları ve hakkında 4 farklı hırsızlık suçundan toplam 11 yıl 33 ay hapis cezası bulunan A.D., (50) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.