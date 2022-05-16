4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocatepe mahallesi Arafat Cami Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat K.’nin kullandığı 03 US 247 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Rıfat B., idaresindeki 03 BN 247 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile daha çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan her iki araç sürücüsü ile birlikte Ahmet K.’yı ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.