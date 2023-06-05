4-6 yaş gurubu Kur’an-ı Kerim kursu öğrencileri 10. yılını kutladı
AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN 4-6 YAŞ KUR'AN-I KERİM KURSLARININ KURULUŞUNUN 10. YILI MÜNASEBETİYLE KUTLAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim kurslarının kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle kutlama programı gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik, sahih bir din ve ahlak gelişimi göstermelerine katkı sağlamak amacıyla açılan 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim kursları, 10. yılını kutluyor.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, miniklerin Kur’an tilavetiyle devam etti.
Programda konuşan İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Evlatlarını bizlere emanet eden ebeveynlere ve onların yetiştirilmesi hususunda azami gayret gösterip, emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
4-6 yaş grubu öğrencilerin etkinlik ve gösterileri ile devam eden program, minik öğrenciler tarafından yapılan dualar ve bayrak gösterisi ile sona erdi.