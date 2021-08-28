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34 yaşındaki genç adam kansere yenik düştü

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yakalandığı ilik kanseri hastalığı ile yaklaşık 2 yıldır mücadele eden 34 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR 28.08.2021, 12:51
34 yaşındaki genç adam kansere yenik düştü

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yakalandığı ilik kanseri hastalığı ile yaklaşık 2 yıldır mücadele eden 34 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

İhsaniye Belediyesi’nde çalıştığı öğrenilen Abdullah Taptap (34) isimli genç adam 2 yıl önce yakalandığı ilik kanserine karşı verdiği savaşı kaybederek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli iki çocuk babası olduğu öğrenilen Taptap’ın uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Taptap’ın Afyonkarahisar kent merkezinde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Bayraktepe Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, Taptap’ın ölümü yakınları ile birlikte İhsaniye Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu.

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