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300 öğrenci futbol hünerlerini sergileyecek
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen ve 10-14 yaş arası 300 öğrencinin katıldığı futbol turnuvası başladı. 3 gün sürecek turnuva ile futbolda yeni yetenekler keşfedilecek.
AFYONKARAHİSAR 28.01.2022, 15:27
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen ve 10-14 yaş arası 300 öğrencinin katıldığı futbol turnuvası başladı. 3 gün sürecek turnuva ile futbolda yeni yetenekler keşfedilecek.
Spor şehri Afyonkarahisar’da yarıyıl tatiline giren çocuklar için turnuva düzenlendi. 3 gün sürecek olan Afyonkarahisar Sömestr Cup Turnuvası bugün başladı. Turnuvaya 7’si farklı illerden 3 takım ise Afyonkarahisar’dan katılım sağladı. Toplam 10 takım 300’e yakın sporcu üç gün boyunca turnuvada ter dökerek kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Çocukları spora teşvik etmek ve sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak amacı ile düzenlenen turnuva Pazar günü yapılacak ödül töreni ile son bulacak.