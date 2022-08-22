3 yıl önce yüzülen akarsu kurudu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde akan ve Sakarya Nehri’nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kurudu. Balık ve kaplumbağa başta olmak üzere bir çok canlı akarsu kuruyunca telef olurken, akarsu yatağının son hali ise görenlerin adeta içini sızlattı.

Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında yer alan ve Sakarya Nehrinin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu tamamen kurudu. Yüzyıllardan bu yana akan ve önceki yıllarda yatağında iki tane de değirmen bulunduran akarsu iddiaya göre, çevresindeki tarım arazilerinde yapılan bilinçsiz sulama nedeniyle kurudu. Çevre felaketinin yaşandığı bölgede flamingo gibi bir çok kuş türü akarsuyun kuruması ile bölgeden uzaklaşırken, piknikçilerin de uğrak mekanlarından olan akarsu kuruyunca adeta bölge terk edildi. 2020 yılında akarsuyun eski haline gelmesi için biriktirme havuzları başta olmak üzere çeşitli önlemler alınırken, önlemler yine de kurumayı engelleyemedi.

Akarsuda sular çekilince balık ve kaplumbağalar başta olmak üzere bir çok canlı da telef oldu. Adeta bataklığa dönen bölge ise son hali ile görenlerin içini sızlattı.

“3 sene önce buraya yüzmeye gelirdik”

Bölge sakinlerinden Kadir Han Çakır, önceki yıllarda suyun gür bir şekilde aktığını ve akarsuda gençlerin yüzdüğünü anımsatarak, “Ben Emirdağlıyım, biz 2,5-3 sene önce buraya yüzmeye gelirdik. Gölde arkadaşlarımızlar yüzüyorduk, buralar komple su doluydu. Ama son yıllarda sular çekildi. Balıklar ve kaplumbağalar öldü. Bu durum bizleri fazlası ile üzüyor” dedi.

Öte yandan, bölgede akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.