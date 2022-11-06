3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ‘silahla yağma’ suçundan 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibiyle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Silahla yağma suçundan 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ö., isimli şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.