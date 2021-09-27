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3. Afyonkarahisar Kitap Fuarı devam ediyor

Afyonkarahisar Valiliği’nin katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı, edebiyat dünyası için yıldızlar geçidine sahne oldu. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise tüm Afyonluları Fuar’ı ziyaret etmeye davet etti.

AFYONKARAHİSAR 27.09.2021, 14:49
3. Afyonkarahisar Kitap Fuarı devam ediyor

Afyonkarahisar Valiliği’nin katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı, edebiyat dünyası için yıldızlar geçidine sahne oldu. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise tüm Afyonluları Fuar’ı ziyaret etmeye davet etti.

Motorsporları Merkezi’nde düzenlenen Fuara, açıldığından bu yana Bahadır Yenişehirlioğlu, Erhan Afyoncu, Ayşegül Dede, Saniye Bencik Kangal gibi alanında ün yapmış yazarlar hem imza günlerine katıldı hem de edebiyat dünyasının gündemindeki konular hakkında söyleşiler gerçekleştirdi.

Söyleşilerde, yakın tarihin gerçeklerinden büyük salgın hastalıklarına, çocuk gelişiminden hayatın fark edilmeyen yönlerine kadar pek çok kavram ve olgu ele alındı.

“Frigya’nın kalbine ücretsiz turlar düzenledik”

Afyonkarahisar’da 3’üncü kez düzenlenen Kitap Fuarı’na büyük destek veren Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fuar katılımcıları için turizmin gözde merkezi Ayazini’ ne ücretsiz olarak düzenlenen turlar hakkında bilgi verdi. Vali Çiçek, "Frigya’nın kalbi Ayazini’nin çok özel misafirleri vardı. Kitap fuarını ziyaret eden öğrencilerimize ücretsiz servislerle Ayazini turu düzenlendi. Öğrencilerimiz ve aileleri için araç seferleri düzenleyen Afyonkarahisar Belediyemize, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürler" ifadelerini yer verdi.

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