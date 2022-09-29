Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, dünyada yılda 17 milyon kişi yaşamını kalp ve damar hastalıklarına bağlı nedenlerden dolayı kaybettiğini kaydetti.

Kalp ve damar hastalıklarının bir numara ölüm nedeni olduğunu belirten İl sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, “Tüm dünyada yılda 17 milyon kişi yaşamını kalp ve damar hastalıklarına bağlı nedenlerden kaybedilmektedir. Türkiye’deki toplam ölümlerin yüzde 86’sından Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) sorumludur. Kalp ve damar hastalıkları (KDH), bir numaralı ölüm nedenidir. Bulaşıcı olmayan hastalıklarının yüzde 47’si KDH’dan kaynaklanmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar değiştirilebilir risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Dünya Sağlık Örgütü uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebileceğini bildirmektedir.Risk faktörlerinin bir arada görülmesi ise bireyin riskini katlayarak artırmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarından korunmada tek bir risk faktörünün değil, tüm risk faktörlerinin birlikte ele alınması ve müdahale edilmesi çok önemlidir” diye konuştu.

40 yaş ve üstündeki bireyler aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırması gerektiğini söyleyen Korkmaz, “Risk değerlendirmesinde öncelikle yaş, cinsiyet, sigara kullanımı bilgileri alınmakta, kan basıncı ölçülerek ve total kolesterol değeri bakılarak 10 yıl içinde bazı kalp damar hastalıklarından ölüme ilişkin risk hesaplanmaktadır. Hesaplama sonrasında aile hekimi yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık vermekte, risk durumuna göre gerekli durumlarda sağlıklı hayat merkezlerinden destek alınmasını sağlamakta, daha ileri tetkik ve tedavi planı için ise uzman hekime yönlendirmektedir. Aile hekimlerimiz tarafından yapılan tarama ve izlemler ile hastalık riski olan bireyler erken tespit edilmeleri, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilerek takip edilmeleri, kronik hastalığı olan bireylerin daha fazla sorun yaşamadan hayatlarını idame ettirmeleri ve yaşam kalitelerin arttırmaları hedeflenmektedir. En önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan kalp hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı aydınlatmak amacıyla 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle özellikle risk grubunda olan herkesi kontrollerini yaptırmak ve destek almak için kurum ve kuruluşlarımıza davet ediyor, esenlikler diliyorum” dedi.