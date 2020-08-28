28 Ağustos 1922’deki muharebelerde şehit düşen kahramanlar anıldı
KURTULUŞ SAVAŞI'NI ZAFERE GÖTÜREN BÜYÜK TAARRUZ 'UN 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA, ANITKAYA KÖYÜNDE BÜYÜK TAARRUZ'UN 28 AĞUSTOS 1922 GÜNKÜ MUHAREBELERİNDE ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMAN ASKERLER İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Afyonkarahisar’da ‘Büyük Taarruz ve Zafer Haftası’nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Savaşı’nı zafere götüren 28 Ağustos 1922’deki muharebelerde şehit düşen kahramanlar Anıtkaya köyünde anıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, saygı atışı ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü, şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Vali Çiçek, törene katılan vatandaşlarla sohbet etti. Koron virüs (Covit-19) dolayısı ile sınırlı katılımlar gerçekleştirildi.
Törene, Vali Çiçek’in yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, Emniyet Müdürü Ali Temiz ve protokol üyeleri katıldı.
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