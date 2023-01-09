Afyonkarahisar’da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan F.A., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.