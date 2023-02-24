2022’de Afyonkarahisar’da 2022 yılında 5 bin 48 çift evlenirken, bin 297 çift ise boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Afyonkarahisar’da 2022 yılında 5 bin 48 çift evlenirken, bin 297 çift ise boşandı.

TÜİK illere göre evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilerek 2022 yılında evliliklerin önceki yıllara göre arttığı görülürken, buna pareler olarak boşanan çiftlerinde sayısında artış yaşandığı gözlendi. Açıklanan verilere göre, 2022 yılında 5 bin 48 çift evlenirken, evlen çiftlerin yaş ortalamalarının ise büyük çoğunluğunun 26 ile 23 arasında değiştiği belirtildi.

Verilere göre, bin 297 çift 2022 yılında boşanırken, boşanan bu çiftlerin evlilik süreleri de istatistik olarak açıklandı. Buna göre, kentte boşanan çiftlerin 55’nin evliliklerinin ilk 1 yılı içerisinde,

259’nun 6-10 yıl arasında sürelerde evli oldukları ve 348’nin ise 16 yıl ve üstü evliyken boşandıkları kaydedildi.