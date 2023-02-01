2022 yılında İŞ-KUR aracılığı ile 12 bin 841 kişi işe yerleştirildi

Afyonkarahisar’da, 2022 yılında Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 12 bin 841 kişiye iş olanağı sağlandı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2023 yılı 1. olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısına katıldı. Toplantı açılışında katılımcılara hitap ederek, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya’nın hazırladığı sunumu dinledi. Sunumda Karakaya, 2022 yılında İŞKUR İl Müdürlüğü olarak Afyonkarahisar’da 12 bin 841 kişiye iş olanağı sağlandığı, tekstil sektöründe 85 işletmede 4 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı ve Afyonkarahisar’da yeni istihdam sağlayacak yatırımlar ile ilgili bilgi aktardı.

Sunumun ardından Vali Yiğitbaşı başkanlığında İŞKUR İl Müdürlüğü ile hem Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş hem de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş arasında ‘İş Kulübü Protokolü’ imzalandı.

İmzalanan protokolle üniversitelerdeki 3 ve 4’ncü sınıf öğrencileri istihdam konusunda İŞKUR’dan hem destek hem de işe giriş sürecine dair temel eğitimler alabilecekler.