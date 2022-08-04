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2022 yılı 1. Mahalli Sulak Alan Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından ‘2022 yılı 1. Mahalli Sulak Alan Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda sulak alanlar ile ilgili sorunlar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

AFYONKARAHİSAR 04.08.2022, 13:33
2022 yılı 1. Mahalli Sulak Alan Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından ‘2022 yılı 1. Mahalli Sulak Alan Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda sulak alanlar ile ilgili sorunlar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Toplantı Afyonkarahisar Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Civcivoglu Başkanlığında yapıldı. İlgili kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kentteki sulan alanların sorunları ve yapılması gerekilen konular ele alındı. Toplantıda görüşülen sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlara talimat verildi.

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