2 otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzeri Fehmioğlu Kavşağı yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.B.’nin kullandığı 06 KB 357 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü F.C. (38) yönetimindeki 03 ADL 210 otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile birlikte M.K.B. (16), A.K.B., (16) ve S.B.’yi (49), ambulanslar ile üniversite ve Afyonkarahisar Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan F.C.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.