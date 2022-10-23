2 adet ruhsatsız tabancayla yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri gerçekleştirdiği uygulamada durdurdukları bir araçtan 2 adet ruhsatsız tabanca ile 66 adet fişek ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda uygulama yapan motosikletli polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yaptıkları sorgulama sonrasında araç şoförünün 9 suç kaydı olduğu belirlendi. Ardından araçta arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 66 adet mermi ele geçirdi. Olay sonrası araç şoförü B.K., gözaltına alındı.